『稼働品 付属品あり SWAROVSKI Playful Lady スワロフスキー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 14時 52分に出品され04月16日 14時 52分に終了予定です。即決価格は14,700円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 型番 5243053



状態

付属品...箱(ケース)、説明書

稼働品 This watch is working.

風防には10倍ルーペで確認出来るダメージはございませんでした。

1枚目は指紋です。

石の欠けやくすみはございません。

ベルトの使用感も少ないです。

一般的な中古品としては状態の良いお品であると言えます。



サイズ (約)

ケース直径 34㎜

厚さ 6ｍｍ

ベルト 15ｍｍ

腕周り内周 フリーサイズベルト

サイズを記載しておりますが、採寸のプロではございませんので誤差はございます。あくまでも目安としてご利用ください。



上記以上の細かいサイズをお調べすることはございません。

購入時期・使用頻度・出品者の身体的サイズについてお答えすることはございません。

稼働品ではありますが、時間の正確性につきましては分かりかねますので予めご了承ください。



値引き交渉の際には必ず具体的な金額をコメントしてください。

常識的な範囲の値引きのみ検討致します。

商品によっては送料・手数料の関係から値引きをお断りすることがございますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 稼働品

付属品あり

SWAROVSKI

Playful

Lady

スワロフスキー