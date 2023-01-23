『新品 CHUMS Fleece ジャケット チャムス フリース dtxl【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 05時 46分に出品され03月04日 05時 46分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラーは、DARK TEAL。

サイズは、XLサイズ。

素材は、POLYESTER100%

表地には肉厚なボンディングフリース、裏地には肌触りの良いマイクロフリースを使用したフリースジャケット。フリースの間に防風性フィルムを挟むことで防風性があり、アウターとしてはもちろん、真冬はインナー使いすることで、より一層の保温性を発揮します。

暖かいCHUMS定番のフリースジャケット。

ゆったりとしたシルエットで、インナーにスウェットやニットなど肉厚なアイテムも着用可能。

ボリュームのあるスタンドカラーで首回りまでしっかり防寒し、アウター使いはもちろん、レイヤードがしやすいため真冬はミドルアウターとしても活躍します。フロントポケットは生地を切り替え、ワンポイントで施したブービーフェイスロゴ刺しゅうがアクセント。

DARK TEALは、とても綺麗なカラーです。

Mサイズ、Lサイズもございます。

こちらは、お値引き不可になります。

残り1点！



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#メンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

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フリース dtxl