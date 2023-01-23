『Oakley ゴーグル 袋付き【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 06時 49分に出品され04月05日 06時 49分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2回数時間使用しました。

比較的綺麗な状態です。(旦那着用)

ゴーグルのレンズ部分に目立たない傷が数箇所あります。(写真2枚目)ご了承の上ご購入ください◎

袋は少し汚れあります。(5.6枚目)



即購入OK お値下げ不可です。

プチプチに包んで発送致します。

よろしくお願い致します!



Fall Line L

【型番】 OO7099-33

【カラー】 フレームMatte Black

レンズ PRIZM ROAD JADE



LIGHT TRANSMISSION: 15%

LIGHT CONDITIONS: 晴天

CONTRAST: 増加しました

ベースレンズカラー: バラ



Oakleyはスポーツ用アイウェアで知られるブランドで、高品質な製品を提供しています。このゴーグルは、ウィンタースポーツに最適な設計がなされています。



ストラップは伸縮性があり、Oロゴがデザインされています。快適にフィットし、長時間の使用でも疲れにくい設計です。



- ブランド: Oakley

- レンズカラー: グリーン

- レンズカラー: ブルー

- ストラップデザイン: Oロゴ付き

- ストラップ素材: 伸縮性のある素材 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オークリー