『BURTON 上下セットウェア キッズLサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 16時 04分に出品され04月03日 16時 04分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|150cm
|ブランド:
|バートン
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落札価格13000円
585 入札履歴
終了
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