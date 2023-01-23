『トラップスターダウンジャケット サイズXS【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 12時 05分に出品され04月05日 12時 05分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トラップスターダウン

値下げありですのでコメントよろしくお願いします

状態は届いてから２回しか着てないので未使用に近い状態です傷など汚れは無いです。テカテカです



［お願い］

いちよう未使用ではありますが中古品などご理解頂けるようよろしくお願い致します。返品などクレーム対応は受けつけませんのでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トラップスターダウンジャケット

サイズXS