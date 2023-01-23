『エンダースキーマ key flock キーフロック キーホルダー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 09時 54分に出品され03月05日 09時 54分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 **値下げ不可**



Hender Scheme キーフロック ブラック

大人気につき即完売したもので再販もなく、2度と手に入らないアイテムです。この機会に是非！！



素材: cow leather



カラー: black



サイズ: W2.5 × H21.5



状態:パーツの欠損などもなく、まだまだご愛用いただける状態かと思います。

天然レザーを使用しているため、小傷やスレなどがある場合がございますが元々の仕様です。

詳しくは画像をご確認の上、完璧な状態や神経質な方はご遠慮下さい。



オリジナリティ溢れる鍵が何層も付けられるエンダースキーマ らしいキーフロックです。

金具部はバネで、レザー部はスナップボタンで開閉ができ、パンツのベルトループや、バッグのストラップなど用途に応じて様々な箇所に取り付けできます。大ぶりなサイズですので、そのまま持つだけでも様になります。レザー部にはブランドの刻印有り。

重厚で存在感がありながらもシンプルなデザインで男女問わず幅広いスタイリングにご利用いただけます。プレゼントにも最適です。

天然皮革の性質上、個体差がございます。

やや使用感があり、色ムラや血筋、生前の傷がある場合がございます。



商品概要

ハイブランドのヴィンテージアクセサリーが近頃注目されています。30年〜40年経った現在も未だに色褪せないデザインと輝き、細かなディテールの作り込みを理由に、人気が高騰しています。

新しい物が溢れる昨今、「ヴィンテージ」のさりげないアクセントが強い存在感を持ち、あなたのファッションをより際立たせます。



■その他■

・一度人の手に渡った商品のため、完璧な商品をお求めの方、神経質な方のご入札はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エンダースキーマ

key

flock

キーフロック

キーホルダー