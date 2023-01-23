『専用 ファビアナフィリッピ モニーレ ダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 41分に出品され03月27日 20時 41分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ライトベージュの

ダウンジャケットです。



ワンピース、パンツスタイル

など合わせる幅の広い

活用しやすいジャケットです。



首回りのボールチェーンで

華やかさをアップさせて。



ミディアムの程よい

厚みで、しっかり防寒

しつつ、スタイルを

キープできるアイテム

です。



表記サイズS

SからM相当

サイズ感なく

ご着用いただけます。



平置き

身幅 55センチ

着丈 52センチ



詰め物

ダウン90%

フェザー10%



数回着用のみ





素材(詰め物)...ダウン, フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ファビアナフィリッピ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 専用 ファビアナフィリッピ モニーレ ダウンジャケット