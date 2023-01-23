『ダイカット オーダー①【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 12時 07分に出品され04月15日 12時 07分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ダイカットオーダーページです。

フルオーダーの場合は、お品代に送料手数料で200円プラスさせていただきますのでご了承下さい。(ゆうパケットminiで発送します)



女の子 顔のみ 50円 全身 120円

男の子 顔のみ 40 円 全身 120円

袴女の子 150

プリンセス 100円

うさぎ①②③70円

うざき 120円

ねこ 120円

くま① 20円

くま②③ 30円

ユニコーン 40円

ハンドバッグ 20円

風船 30円

ミニ封筒 30円

メッセージカード長方形 30円

丸 20円

リボンバーナー 20円

ありがとうハート 40円

風船(ありがとう、大好き) 40円

花ライン 120円

葉っぱ ②枚で10円

パール付き花 1枚10円

チューリップ 30円

リボン 10円

ひらがな付き丸 20円

ミニフレーム 20円

数字 10円

レースハートカード 40円

レース丸カード 40円

花束カード 100円

保育園名入りカード 50円

フォトフレーム小 20円

大 30円

ケーキ 150円

(ロウソク、数字付き)180円

カップケーキ 30円

花束 60円

虹 150円色の配置はおまかせ

汽車 30円

ハート付き 40円



いずれも、色は変更出来ます。



子育て中のため、制作に時間かかりますのでご了承下さい。

折り紙や画用紙の色味ですがメーカーによって違うので多少変わることもあります。

※ハンドメイド ですので、のりのはみ出しや折り目が多少ズレていたり、大きさのばらつきなどをご理解いただきたいです。

裏面は貼り付けることを前提に作成しております。



制服、袴は写真6〜9枚目を参考にして頂き色の変更も出来ます。写真10枚目以降はアレンジ例です。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>アルバム・スクラップ 商品の状態: 新品、未使用