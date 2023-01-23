『COMOLI 23AW ダウンジャケット 3【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 14時 58分に出品され03月06日 14時 58分に終了予定です。即決価格は34,680円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 COMOLI 23AW ダウンジャケット

サイズ3番



6回程度着用



左腕に１箇所小さな破れがございます。

綿は出てこない程度の破れです。

写真にてご確認ください。



中古品ですので、神経質な方はお控えください。



別サイトでも出品中ですので、先に購入された方を優先させて頂きます。あらかじめご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COMOLI

23AW

ダウンジャケット

3