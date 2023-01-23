『Hender Scheme / エンダースキーマ cow bag M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 17分に出品され03月25日 01時 17分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



こちらの商品は

Hender Scheme

cow bag M

になります。



数回使用し自宅にて保管しておりました。

気にならない程度の些細なキズはございますが

美品になるかと思います。

ご理解のうえご購入よろしくお願い致します。

(画像にてご確認下さい。)



紙タグ付

定価:20900円



サイズ

高さ:約36cm

横:約33cm

マチ:約10cm

実寸平置き

素人寸法の為多少の誤差は予めご了承ください。



カラー:BLACK



素材

cow leather

(タグ表記より)



#POURTOI24 他にも色々出品してます。

覗いて見て下さい。



ディスプレイ上と実際の商品とは色味に誤差があることがございます。

神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

予めご了承下さい。



HenderScheme

エンダースキーマ

ショルダーバッグ

トートバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Hender

Scheme

/

エンダースキーマ cow

bag

M