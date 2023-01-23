『Atto Vannucciアットヴァンヌッチ ストライプネクタイ9ダークネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 14時 52分に出品され03月29日 14時 52分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【 アイテム紹介 】



・セッテピエゲのような味わい深くも柔らかい表情と、美しいディンプルが特徴のスフォデラートタイ。



・一本一本丁寧にハンドメイドされた証である、たるみ糸付き。



・スーツやジャケパンスタイルの胸元を華麗に演出してくれるお品です。



※９と１０は、同じ生地ですがストライプ位置が異なるお品です。





【 ブランド紹介 】



イタリア・フィレンツェを拠点とするハンドメイドネクタイの専門工房「Atto Vannucci / アット ヴァンヌッチ」。



「 Tie yor tie / タイユアタイ 」を手掛けるセブンフォールド社のブランドです。

熟練の職人の手による7つ折りのネクタイ「Sette Pieghe（セッテピエゲ）」は、スカーフのようにやわらかく、上品な佇まいが魅力です。





【 商品詳細 】



生産国：イタリア製

付属品：紙タグ

カラー：ダークネイビー系×シルバー系×レッド系

素材：絹100％

全長：約148cm

大剣先：約7.5cm

小剣先：約4cm

若干の誤差はご容赦下さい。



新品未使用。

保管時の微細な小キズ/スレ/汚れ/小しわはご容赦ください。



カラー...ブルー

柄・デザイン...ストライプ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アットヴァンヌッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Atto

Vannucciアットヴァンヌッチ

ストライプネクタイ9ダークネイビー