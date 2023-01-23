『CANADA GOOSE ダウンジャケット 黒 サイズM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 34分に出品され03月24日 08時 34分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズM

2013年にビームスにて新品で購入しました。使用感があります。

【注意】特に、ファスナーの一部が解けており、左下ポケットの隅に破損があります。当時は6万位で購入したとおもいます。



使用感もありますので、神経質な方はご遠慮。



【ブランドの信頼性】

CANADA GOOSEは、極寒の環境に対応した高品質なダウンジャケットで知られています。特に厳しい冬の条件でも優れた保温性を提供します。





- ブランド: CANADA GOOSE

- 色: 黒

- 素材: ダウン

- ポケット数: 4

- モデル名: CANADA GOOSE

- フード: 取り外し可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ CANADA

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ダウンジャケット

黒 サイズM