『S 新品本物 タグ付 ダウンジャケット PYRENEX リアルダウン 高級ダウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 49分に出品され03月06日 06時 49分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用のタグ付きPYRENEXのメンズ[S]のダウンジャケットです。



防風性、透湿性を兼ね備えたPYRENEX定番のダウンジャケット。耐摩耗性があり、軽く速乾性もある表生地を使用。

トレッキングやキャンプなどのアウトドアシーンのみならず、タウンユースにも適しています。

左上上部に、PYRENEXのロゴマークあり。

充填物は、最高品質のダックダウン90%、ダックフェザー10%で、ボリュームもたっぷりです。

PYRENEXのイタリア正規代理店より購入した正規品です。

消費税はナシの0円、送料も無料となっております。





・商品の状態

新品 未使用 タグ付き



■ブランド■

PYRENEX ピレネックス

フランスのピレネー山脈の麓サン・セベ(Saint-Sever)にて、羽毛を生産する会社と して1859 年に創業したPYRENEX(ピレネックス)。サン・セベはフォアグラの産地として欧州では有名な地域で、ピレネックス社は創業当時から、 食用として処理された鳥の羽毛を用い、掛け布団や枕などの寝具類の生産を続けています。ピレネー山脈の麓という厳しい気象条件で育ったダックからは、ピッキングされたダウンは非常に高いフィリングパワーをもち、保温性の高いダウンが生まれます。1960年代にシュラフなどのキャンプ用品をはじめとする本格的なアパレル製品の生産を始めたピレネックスは、OEM メーカーとして様々なブランドとタッグを組み、物づくりのノウハウを蓄積し、1990年代から「PYRENEX」の名を冠したブランドをスタートします。現在はパリの直営店や百貨店、セレクトショップにコーナーを展開するなど、フランスを代表するダウンブランドへと大きく発展しています。

■モデル名■

RADIANT

■サイズ■

実際の表示サイズ：メンズ 【S】 日本サイズのやや大きめのS相当です。

平置き

肩幅42cm

身幅52cm

身丈67cm

袖丈66cm

■カラー■イエロー×ブラック

■素材■ ダックダウン90% ダックフェザー10% 表地ポリエステル100%

■参考価格■99,800円



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック、イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ S

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タグ付

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