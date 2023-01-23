『新品未開封 F-YHVX120-W パナソニック 衣類乾燥機除湿機 乾燥 除湿【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 22時 17分に出品され03月25日 22時 17分に終了予定です。即決価格は18,018円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



【出品内容】F-YHVX120-W



リコールの代替品としてPanasonicより送ってもらった新品未開封の衣類乾燥除湿機です。



未開封の為、中身の確認は出来ていません。



箱にシールの剥がし跡、配送時の箱痛みなどがありますので気になる方は購入をお控え下さい。



外箱にプチプチを巻いて発送致します。



#パナソニック

#ナノイー

#ハイブリッド 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック