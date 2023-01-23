『Lynskey pro 650sl リンスキー 29er オールチタン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 06時 07分に出品され05月05日 06時 07分に終了予定です。即決価格は321,080円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リンスキーのチタンフレームです。元々は650ですが写真の通り29erで完成させました。

フロント トリプル仕様です。



フレーム、フォーク、ハンドル、シートピラー全てチタンで組んでます。

フレーム Lynskey pro650sl

フォーク ブラックシープ特注品 オールチタン製

ハンドル トムソン チタンライザーバー

ステム コントロールテック tiマニア70ミリ

シートポスト カンパニョーロ コーラスチタン

ホイール DT swiss xrc 950t

コンポ シマノ XTR10速

ブレーキ 前後マグラMT8

ボトムブラケット クリスキングセラミックベアリング



通常のマウンテンバイクだと年齢もあり面白くないのでチタンにこだわって

組んでみました。

200キロ程度しか走行しておりませんが、クランクのみ流用しておりますので

傷多めです。



マウンテンバイクというよりグラベル的に仕上げたつもりです。街乗りや通勤にいかがでしょうか。

写真をよく確認して納得ののうえ購入してください。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サーリー

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