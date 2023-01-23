『フエギアFueguia Agua Magnoliana 30ml【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 06分に出品され03月17日 06時 06分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フエギアの アグア・マグノリアーナ

エディション：Ⅰ-ⅩⅪ

旧ボトル 30ml

です。

2022年冬にGINZA 6店で購入で、現行のエディションとは違います。冷暗所に保管していました。

写真２のように、1-2度使用のほぼ未使用です。



香水が増え過ぎたための出品です。



付属品の外箱等は写真をご覧ください。



緩衝材に包み発送します。



人の手を経た品物をご理解の上で、ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い