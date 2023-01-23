『たくどん樣専用)【OLO COACH】 ★トートバック本革【A4可】肩掛け可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 06時 37分に出品され05月05日 06時 37分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

素材...本革

バッグサイズ...A4サイズ収納可



※【即購入不可】とさせて頂きます。

他のサイトでも出品中です。

まずはお問い合わせ下さいませ。



○商品

OLO COACH コーチ トートバッグ ヴィンテージ

A4収納可 大容量 肩掛け可

自立つ可（物収納時）



大人気の OLO COACH ヴィンテージの

トートバッグ になります。【稀少】



✫COACHのお店で購入しました。

【定価9万円位でした】



○持ち手部分に擦れや多少の痛みが

ありますが、全体的には綺麗な方

だと思います。



⭐色はコーチの定番カラーの深みの

ある、落ち着いた雰囲気のブラック

色です。

⭐熟練した職人により、手作業で丁寧

に作られています。(1枚革で縫い目

が正確に作られています。)

⭐野球のグローブのように使いこむ程

に馴染んでいく、上質なレザーが

品質の良さを醸し出しています。

⭐触り心地も非常にソフトで、上質な

革は、これから使えば使う程、味が

出てくるでしょう。

⭐ユニセックス(男女共用)で使用可能

です。

⭐日頃より革用クリームやサフィール

等でメンテナンスしていましたので

状態は綺麗な方だと思います。

⭐使い込む程に味の出るレザーバック

のエイジングを、お楽しみ下さい。



サイズ

横幅 約36cm

縦 約32cm(持ち手部分は除く)

持ち手 約67cm(全長)

マチ 約11cm



素人採寸なので多少の誤差は、お許し下さいませ。



素人検品ですので、小さな傷汚れ等、見落とす場合があります。

お手持ちのパソコン、携帯の画面により商品のお色に若干の差がある場合がございます。

中古品と言う事を、ご理解の上での、ご購入、宜しくお願い致します。

完璧をお求めになる方、神経質な方は、購入を控えて下さい。

ご購入前には、プロフィール、商品

説明を必読して頂きます様、宜しく

お願い致します。

発送に付きましては、折り畳んで圧縮

しての発送となります。



他にも出品中です。宜しかったら、こちらも閲覧お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ たくどん樣専用)【OLO



COACH】 ★トートバック本革【A4可】肩掛け可