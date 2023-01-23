『サイズ3■新品■モンクレール GAMME BLEU 迷彩 ダウンコート メンズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 06分に出品され03月31日 09時 06分に終了予定です。即決価格は126,544円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品はヨーロッパのモンクレール正規店購入の本物です。

●手元にありますのですぐに発送可能です。

●内側に認証タグがあるので、モンクレールのサイトから認証可能です。

(ホログラムタグ、QRコードあり)





【BRAND】

MONCLER(モンクレール)GAMME BLEU(ガムブルー)



【MODEL】

ダウンコート(ハーフ丈)/ダウンジャケット

42360-68720



【MATERIAL】

ナイロン100%

ダウン90%,フェザー10%



【COLOR】

997(ダークグレー系)

(カモフラージュ/迷彩)



【ACCESSORIES】

タグなど写真に写っているもの

(付属品は輸送の際に生じた汚れやダメージがある場合がございます。また、着用の参考に着合わせた品や小物やハンガー,ショッピングバッグは含まれません。)



【CONDITION】

新品未使用

(輸送の際のシワや、しっかりチェックしておりますが、細かい汚れ、擦れ、糸ホツレ等ある場合がございます)



【SIZE】

●サイズ3(日本男性M-L相当)

身幅約61cm、前着丈約74cm、ジップ約79cm、後ろ着丈約82cm(着丈は中心部分の襟・フード付け根から裾まで計測) 袖丈約69cm、肩幅約49cm





【COMMENT】

2016-2017AW モンクレール(MONCLER)ガムブルー(GAMME BLEU)迷彩ダウンコート/ジャケット(メンズモデル)です。



イタリア製で、大変上質なナイロンが使用されています。ガムブルーデザイナーのトムブラウンらしいカモフラージュと内側のストライプがとても上品なモデルです。襟にフードが収納されております。





●トラブル防止のため、プロフィールは必ずお読み下さい。



●すり替え詐欺もあるようなので、発送前にシリアルナンバーをひかえますので、ご注意下さい。



●実寸をのせておりますが、特にダウンは計測が難しく、多少の個体差もございますので、誤差はご勘弁下さい。



#moncler

#モンクレール





【MONCLER/モンクレール/GAMME BLUE/ガムブルー/ダウンコート/ダウンジャケット/メンズ】【2016-2017AW秋冬フード付きフーデッドダウン/997/カモフラージュ/迷彩/CAMO/サイズ3(L相当)】【42360-68720】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: モンクレールガムブルー

カテゴリ ファッション

メンズ

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