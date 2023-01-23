『新品未使用【HOUSTON】LEVEL7 JACKET/ミリタリージャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 03時 48分に出品され03月24日 03時 48分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■新品:未使用 室内試着のみです



■HOUSTON/ヒューストン

日本で初めてオリジナルのフライトジャケットを生み出し、その後も数々の国内製ミリタリー商品を製造するミリタリーブランドです。



■レベル7ジャケット

ECWCS（極寒冷地被服システム＝Extended Cold Weather Clothing System）の第３世代（GEN3）において、最強の防寒性能を誇るアウター



■身幅:62/着丈:75.5/ゆき:88/重量(g):950



■防寒・防風・撥水性に優れた注目の高機能アウター『レベル7ジャケット』





#HOUSTON#ミリタリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヒューストン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用【HOUSTON】LEVEL7

JACKET/ミリタリージャケット