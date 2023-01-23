『THE NORTH FACE ヒマラヤンダウンパーカー 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 02時 44分に出品され03月11日 02時 44分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE サミットシリーズ

ヒマラヤンパーカー

野村訓市さん着用同型



3シーズンほど月1〜2回の頻度で着用、その後クリーニングに出して自宅保管してありました。



地球上で最も暖かいダウンジャケット。

バルトロライトと比べても数倍カッコいいと思います。

さらに今のモデルとは違い、過去一番デザインが評価されていたモデルです。

滅多に出てこないこのダウンジャケット、この機会に如何でしょうか？



【サイズ(cm) サイズ表記M】



総丈 約73

身幅 約58

肩幅 約54

袖丈 約62

素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。



#冬

#メンズ

#スノボ

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#ダウンジャケット

#THENORTHFACE

#クリスマス

#成人式

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#大人

#ファッション



カラー···ブラック

素材・柄···GORETEX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ヒマラヤンダウンパーカー

黒