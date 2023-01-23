『【早い者勝ち】ブラックレーベルクレストブリッジ ダウンジャケット チェック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 01分に出品され03月30日 04時 01分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブラックレーベルクレストブリッジの鮮やかイエローのダウンジャケット☆

キルティングでオシャレ☆

柔らかくて着心地抜群☆

ライナー付きで、ノヴァチェック☆

ライナー単体でも着られます☆☺︎



○アイテム

ブラックレーベルクレストブリッジ

BLACK LABEL CRESTBRIDGE

2WAY ダウンジャケット ベスト付き リバーシブル

CBチェック キルティング フード

イエロー 黄 レッド 赤 Mサイズ 三陽商会 メンズ



○サイズ

Mサイズ（相当）

肩幅43cm

身幅48cm

袖丈60cm

着丈63cm



○カラー

イエロー 黄色

レッド 赤



○素材

ナイロン

ダウン95%（ホワイトグースダウン）

フェザー 5%



○付属品

ベスト

（ライナー インナー） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【早い者勝ち】ブラックレーベルクレストブリッジ

ダウンジャケット

チェック