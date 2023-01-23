『新品未使用duux 空気清浄機 Tube DXPU03【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 21分に出品され03月08日 08時 21分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

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空気清浄機 duux Tube チューブ DXPU03 ウイルス対策 空気清浄器 タワー型 スタンド式 ヨーロッパ家電 省エネ 44畳 湿度センサー フィルター PM2.5センサー オフタイマー ホコリ 花粉



360°から空気を素早くキレイに。

duux 空気清浄機 Tube（チューブ）



最大44畳対応、リビングや寝室はもちろん

オフィスにも最適な空気清浄機。



本体の側面全てが吸込口となっており、

お部屋の空気を効率よくとりこみます。

8畳をわずか7分で清浄できる強力なモーターを内蔵。



空気の流れによって室内に舞い上がったハウスダストやウイルス

菌を素早く吸着させ、お部屋の空気をクリーンに保ちます。



■商品名 duux Tube 空気清浄機

■型番 DXPU03（ホワイト）

■定格電圧 AC100V 50/60Hz

■消費電力 約55w

■1時間あたりの電気代（50/60Hz） 約1.5円（強運転時）※1

■外形寸法 約）幅320×奥行320×高さ680ｍｍ

■本体質量 約）7.8ｋｇ

■オフタイマー 1.2.4.6.8時間

■適用畳数 約44畳

■運転騒音 32-64db

■PM2.5センサー

■温度/湿度センサー

■イオナイザー

■フィルター交換お知らせインジケーター

■Wi-fi対応（専用アプリ）

■電源コード長 約）1.8m

■本体材質 ABD樹脂、PP樹脂（本体）、人工皮革（トップパネル）

■付属品 専用フィルター、電源コード、取扱説明書

■JAN 4580161458569（ホワイト）

■原産国 中国

ウイルス対策 空気清浄器 タワー型 スタンド式 ヨーロッパ家電 省エネ 44畳 湿度センサー フィルター PM2.5センサー オフタイマー ホコリ 花粉 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用