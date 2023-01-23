『【美品】ナイキ ダウンジャケット スタジャン 風 中綿 ブルゾン バイカラー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 17分に出品され03月02日 23時 17分に終了予定です。即決価格は10,192円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着Pellicule





❏ブランド



NIKE ナイキ



ボンバージャケット ダウンジャケット



❏サイズ



M サイズ 表記



必ず下記採寸値をご参照下さい。







着丈63.5／肩幅46.5 ／身幅56／袖丈63





多少の誤差はご容赦下さい。





❏カラー





オレンジ ブラック バイカラー 袖切替

スナップボタン





❏コンディション



USED

画像のように、ポケット付近に極わずかな黒ずみがございますが、ほとんど目立つことはないと思います。

特に目立つダメージ、汚れもなく、使用感少ないキレイコなアイテムです。

タバコの匂い移りがございます。



❐素材



本体 ポリエステル 100％

中綿 ダウン 75％

フェザー 25％



肉厚 で暖かいダウンジャケットです！



❐購入元



AACD加盟のブランドリユース店・ストア商品





【534】







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#古着Pellicule 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ナイキ ダウンジャケット スタジャン

風 中綿 ブルゾン バイカラー