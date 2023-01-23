『ナンガ/アーバンリサーチドアーズ別注 ダウンジャケット 38【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 12時 00分に出品され03月04日 12時 00分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯商品説明



NANGA/URBAN RESEARCH DOORS



ナンガ/アーバンリサーチドアーズ別注

ダウンジャケット 裏迷彩 カモフラージュ



◯サイズ

表記：M



実寸：

・肩幅 47cm

・身幅 53cm

・着丈 67cm

・袖丈 64cm



◯商品の状態

【B〜C】

・右内側に生地の引っ掻き傷あり。ダウン漏れはございません。(写真9)

・両袖口のマジックテープの表側が劣化しています。マジックテープの性能には問題ございません。(写真5、7)

A：使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし

B：多少使用感はあるが、汚れやシミも比較的少ない

C：使用感があり、汚れやシミが目立つ

D：使用感があり、大きな汚れや破れあり



◯色

表:ブラック 裏:迷彩 カモフラージュ





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カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アーバンリサーチドアーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナンガ/アーバンリサーチドアーズ別注 ダウンジャケット 38