『【NANGA】『別注』×URBAN RESEARCH INNER DOWN【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 02時 44分に出品され04月07日 02時 44分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☑︎商品写真について



画像の加工はロゴ挿入以外はしていません。

寄りの写真は色が薄く見えることがありますが、色褪せではないため、安心して検討して頂ければと思います(^ ^)





☑︎フォロワー様お値引き



◎2000円未満→100円引き

◎2000円〜3000円未満→200円引き

◎3000円〜5000円未満→300円引き

◎5000円以上→500円引き以上



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●商品名・・・INNER DOWN ライトダウン インナーダウン 別注







●ブランド・・・NANGA × URBAN RESEARCH







●カラー・・・ ライトブルー







●商品説明・・・

ナンガとアーバンリサーチのコラボダウンです。

フルダル糸を使用したマットな質感とナイロンのソフトでしっとりとした手触りがなんともモダンな仕上がり。

ダウンにはグリーンダウンをアサインしサステナブルな一面も取り入れられています。

また、ストレッチ性・耐久性・水キレ性抜群の小松マテーレ「ダントツ撥水」加工を付与した高機能ファブリックが、ダウンの大敵である水濡れの不安を払拭します。

1着はクローゼットインしたいマルチアイテムです。

ベーシックなデザインなので、様々なスタイルと好相性なアイテムです。





●状態・・・USEDで7枚目に示すような左肘後ろに写真ではわかりにくい程度の油シミがありますが、適切なクリーニングで綺麗になる状態です。

その他特筆すべき目立ったダメージなくコンディションの良い状態です。







●表記サイズ・・・ L







●実寸・・・裄丈・・・90



身幅・・・61



着丈・・・73





（平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差はご容赦ください。）







★usedである事をご理解の上、ご検討ください(^ ^)



8 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【NANGA】『別注』×URBAN

RESEARCH INNER

DOWN