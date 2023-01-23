『Kastane【WHIMSIC】ステンカラーパディングコート ベージュ【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 19時 39分に出品され03月31日 19時 39分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは試着のみ行いました。タグは切ってしまっています。色はベージュです。



ユニセックスの商品で、サイズ感は男性だとMサイズ、女性だとLサイズです。



畳んで発送いたします。



定価:22,000円(税込)



※自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。



【WHIMSIC】SOUTIEN COLLAR PADDING COAT



■デザイン

クラシックデザインをそのままに現代的なシルエットに落とし込んだ中綿ステンカラーコートです。



軽くて柔らかい中綿を使用し、適度な綿量で軽く、長時間着ても疲れにくい中綿コートです。

フロントは風の通しにくい比翼仕立て。

ミニマルデザインでありながら機能性を楽しめるコートです。



ジャケットやスウェットパーカーの上から羽織ることも出来るシルエットで、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイリングを楽しめます。



■素材・洗濯表示

素材:【表地】ポリエステル50％,ナイロン50％

【裏地】ポリエステル100％

【中綿】ポリエステル100％



【WHIMSIC】

ブランド名の由来はWHIMSY+BASIC

WHIMSYには物好き、気まぐれという意味があり、そこにBASICを組み合わせた造語。

”ベーシックなもの好き”という意味。

古くから愛されるミリタリーやワークウェアなどのエッセンスを大切に、

現代的な日常着に変化させ、自由で遊び心のある新しいスタンダードを展開。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウィムジック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Kastane【WHIMSIC】ステンカラーパディングコート

ベージュ