『Kastane【WHIMSIC】ステンカラーパディングコート ベージュ【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 19時 39分に出品され03月31日 19時 39分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
|ブランド:
|ウィムジック
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落札価格10920円
683 入札履歴
終了
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