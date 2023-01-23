『M.U.L MULエムユーエル 限定キルティングショルダー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 15時 42分に出品され04月14日 15時 42分に終了予定です。即決価格は35,700円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 M.U.Lキルティングショルダー

ブラック

本革レザー

日本製

袋あり

2024.５月到着分

入手困難



7/5 は帰宅が遅いため午後発送は不可



デニムレザーは野球グローブにも使われる丈夫な姫路レザー(牛革)を使用。革がデニムに見えるよう加工を施し、デニム特有の風合いや色ムラ、ヴィンテージ感、ダメージ感を全て手作業で再現しています。職人の手により一つ一つ丁寧に手作りされており、革の雰囲気に合わせてヴィンテージ風に仕上げています。型押しは、温度と圧力を調整しリアル感を出し、焦げ感を出して色の濃淡を表現。使い込むほどに風合いを増し経年変化を楽しめる一生もののアイテムです。



[M.U.L.(エムユーエル)]

M.U.L.のバッグは熟練した技術とセンスを持つプロの職人によって1つ1つ丁寧に作られています。タンナーと革作り、革と各パーツの特性を生かした裁断、芯材選び、縫製技術、全てが細かな工程をモノづくりを追究し続けた職人が手作業で行うことにより、美しく重厚な雰囲気を醸し出すバッグが生み出されています。



【製品についてご一読ください】

*本革特有の風合いを残すよう加工をしており、自然なシワや色の濃淡、厚みなど1点1点異なります。



*あえてトラ (革表面の筋のようなシワ)、キズ、ムラ、擦れ等を使用しダメージ感のある仕上がりとなっております。不良品ではございませんのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ M.U.L

MULエムユーエル 限定キルティングショルダー