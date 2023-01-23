『パナソニック ジアイーノ マテリアルホワイト F-MV2300-WZ ~12畳【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 17時 34分に出品され03月04日 17時 34分に終了予定です。即決価格は37,740円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic ジアイーノ次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 F-MV2300-WZ マテリアルホワイト



頂き物ですが、使用予定がなく、新品未開封です。



沖縄、離島は配送不可 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック