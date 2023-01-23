『X LARGE スカーフ柄 リバーシブル ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 23時 17分に出品され04月02日 23時 17分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 X LARGEの90’sスカーフ柄リバーシブルジャケットです。



当時は4万で購入いたしました。



X largeの文字に少しの汚れあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エクストララージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ X

LARGE

スカーフ柄 リバーシブル ジャケット