『BURERRY バーバーリー ポンチョ ボア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 18時 28分に出品され04月20日 18時 28分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、タグ付き、未使用

バーバリー

フード付きストール（リバーシブル）

定価19万円くらいだったと思います。



ポケット2ヶ所あり。



素材:

・本体／コットン100（%）

・裏地※モコモコの方／

ウール38、カシミア27、ナイロン24、シルク11 （%）

・中わた／ポリエステル100 （%）



採寸:

素人採寸ですが、

幅196×高さ60 （%）

※フード部分を省いた採寸です。



付属:



新品タグ付ですが、個人自宅保管の為ご理解ください。



気になられる点などございましたら、

ご購入前にコメントにて

お気軽にお声掛けください♪



9枚目の着用画像は、実物ではございませんのでご了承くださいませ。





#BURERRY

#バーバリー

#ケープ

#ポンチョ









BURBERRY 新品未使用

ポンチョ ケープ バーバリー ボア ムートン ジャケット コート アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BURERRY

バーバーリー ポンチョ ボア