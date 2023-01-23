『デュベティカショートコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 22時 17分に出品され03月16日 22時 17分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...グリーン

着用回数は少なく美品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ デュベティカショートコート