『AK＋1 ビームス ボンディングコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 22時 17分に出品され04月26日 22時 17分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着のみです。



タグは捨ててしまいました。



日本製で縫製もとても綺麗です。



サイズ38



サイズ感などは写真にてご確認下さい。



小さく畳んでの発送になりますので、畳ジワなどご了承ください。



クレーム返品対応は受け付けませんのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: デミルクスビームス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ AK＋1

ビームス ボンディングコート