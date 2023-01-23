『75k26 ヘルノ グースダウン ダウンジャケット ハイテクジャケット ファー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 13時 30分に出品され04月01日 13時 30分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〈ブランド〉#HERNO #ヘルノ





〈アイテム〉#ダウンジャケット #ジップアップジャケット #グースダウンジャケット #ファー切替ダウン





〈お色〉グレー





〈素材〉画像をご参照ください。





〈サイズ〉40 Lサイズ相当





〈平置きサイズ〉

*着丈 54

*肩幅

*身幅 48.5

*袖丈 60





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〈状態〉AB





ランク

《S》新品・未使用

《SA》新品に近い状態

《A》使用頻度が少なく全体的にキレイ

《AB》多少使用感はあるがキレイ

《B》一般的な中古品

《BC》多少のキズや汚れがある





※素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがあることがありますので、ご了承下さいませ。



※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



※お支払い確認後出来る限り迅速に発送致します！

通常1〜2日で発送致します。



※コメントのご対応は9:00〜18:00までとなっております。





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#myme一覧 にて是非ご覧くださいませ^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 75k26

ヘルノ

グースダウン

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