『廃油ストーブ【エコノミー】0408 自然吸気 アースデザイン ロケットストーブ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 15時 42分に出品され03月23日 15時 42分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アースデザインの廃油ストーブ【エコノミー】として販売させて頂いております。



◇基本的に屋内ではご使用になれません。屋外の場合でも不燃ガスもでているため

近い距離での使用については

900mmの100パイの市販のステンレス煙突

を取り付けなどし顔より高い位置で排煙するなど気をつけてください。



不燃ガスを長く吸い続けますと

頭痛の原因や重大な事故が

発生する可能性があるため



換気の悪いスペースでのご使用は完全な屋外排気、一酸化炭素中毒警報器などの設置を行い。

自己責任でお願いいたします。



3年以上前からすでに300点ほど製作販売させて

頂きましたが。



新たに真鍮の刻印 プレートナンバーを

目印になるように2023年8月から新たに

シリアルナンバー 001から始めました。



小柄で扱い易い

本体でありながら

10㎝30㎝の

燃焼スペースを本体に設けた事で、より広い輻射熱を発生させトンネル効果を得た炎が

煙突に向かい

ロケットストーブの特徴でもあるドラフト効果を得てさらに2次燃焼の穴(チャンバー)

ある事により

自然吸気ながら煙の少ない高燃焼を発生させます。





大量生産の工業製品が多い世の中で

ひとつひとつ手造りの跡として

溶接の肉盛りも少し残してあります。

削りすぎるより末永く油漏れも防げて

質実剛健の良い雰囲気もあると思います。



ご購入頂いてから

4日～7日くらい後の発送になります。



本体と蓋、2.3mm.

の鋼材を使用しておりガイドに沿って

スライド式で火力を調整できる仕組みにしています

もちろん取り外しも可能で 奥、手前で気持ちよく

「カチーン」と音を奏でる

ストッパー付きです。



着火はティッシュ4～5枚入れてライター

かベストなのは灯油紙コップ半分まぜて

バーナーで必ず蓋は1㎝くらい開けて

燃焼に入るのに7分くらいはお待ちください。



1リッターで一時間くらい燃焼

します。



急いで消化したい時はフタを全締めで5分後に消えます。



高さ:640mm 長さ:300mm 幅:本体100mm

煙突75mm角



着火時と消化時は煙はでます。



☆耐熱塗装してあります。

一度の燃焼で特に煙突部分は塗装がはがれます。

サラダ油などを塗布して頂き黒錆びで

育ててください。



☆アースデザイン 廃油ストーブ で動画も見れると思います。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドアヒーター 商品の状態: 新品、未使用

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アウトドアヒーター タグ 廃油ストーブ【エコノミー】0408

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