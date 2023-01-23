『大きいサイズ ポロバイ ラルフローレン 2way ダウンジャケット XXXL 紺【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 11時 48分に出品され04月28日 11時 48分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎ブランド

Polo By Ralph Lauren

ポロ バイ ラルフローレン



⚫︎アイテムと特徴

2way フード ロゴスナップボタン ダウンジャケット 中綿 キルティング 牛革 本革 レザー 袖ボタン ジャケット アウター ジャンパー



⚫︎色

ネイビー 紺



⚫︎サイズ

表記はサイズXXXL

4L相当

大きいサイズ



【平置き寸法】

着丈74cm

身幅67cm

肩幅61cm

袖丈68cm



⚫︎組成

表地

ポリエステル100％



中綿

ダウン80％

フェザー20％



⚫︎状態

若干首元と袖先にスレがありますがブランドの特性的にはそれほど気になりません。写真でもご確認ください。気になるところがあればコメントでお問い合わせ下さい。



⚫︎入手経路

大手ブランドリユース店

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商品コード1209-ああふふれ-EX-S51 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 大きいサイズ ポロバイ ラルフローレン 2way

ダウンジャケット XXXL

紺