『【女優ルック】お嬢様風コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 23時 10分に出品され04月27日 23時 10分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グレースコンチネンタルのコートです！

着用しなくなりましたのでお譲りいたします！



素材···（表地）ウール90%

ナイロン10%

（裏地）キュプラ100%

カラー···ベージュ

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地・パイピング・ボーダー

フード···フードなし

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【女優ルック】お嬢様風コート