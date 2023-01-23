『【プラダ】希少！カナパ Lサイズ オフホワイト 最終セール！【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 06分に出品され03月31日 06時 06分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダのカナパLサイズです

このサイズは廃盤で希少品です。



素材特有のシミなどあるので

写真で確認してください。



クリーニングにだせば

綺麗になるかとおもいます。





持ち手のスカーフは不要でしたら

外してお送りします。





大きいサイズなので

これで旅行にも行けますよ☆



返品は受け付けていないので

よく見ていただきご購入をお願いします。











#プラダ

#カナパ

#カナパLサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【プラダ】希少！カナパ

Lサイズ

オフホワイト 最終セール！