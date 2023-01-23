『【希少】ノースフェイス ダウンジャケット レディースXL ハイベント【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 23時 43分に出品され03月04日 23時 43分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆ブランド

THE NORTH FACE(ノースフェイス)

ダウンジャケット ダウンコート

ハイベント ウェストライン ベルト



☆サイズ

表記:レディースXL



☆実寸

着丈約64cm

身幅約45cm

肩幅約42cm

袖丈約56cm



※実寸のご確認をお願い致します。

平地採寸、誤差はご了承ください。



☆カラー

ブラック



☆状態/その他

古着(USED)

フロントの下部と右腕の後ろに縫い付け有ります。その他気になる傷や汚れ無く、まだまだご着用頂けます^_^

ウェストラインにベルト付いており、スタイル良く見えます♪

軽くてダウン内の湿気を逃して、防水、快適なハイベント素材です♪







☆発送

メルカリ便(匿名発送)



梱包は簡易梱包で発送致します。



古着に免疫のない方や神経質な方、汚れや匂いを気にされる方はご購入をお控え下さい。



全て正規品です。気になる方は正規店でのご購入お願い致します。



購入場所はノースフェイス明洞本店です。



お気に入りのダウンやジャケットをアウトドア、キャンプに着ていくと汚れてしまうm(._.)m

→古着でガンガン着ちゃって下さい！！

機能性が良いノースフェイスはアウトドアにぴったりです！！

また、スポーツ観戦にもぴったりです！



キャンプ

90s古着

登山ウェア

アメカジ

ストリート

スポーツ

アウトドア

アディダスオリジナル

ノースフェイス

ザノースフェイス

パタゴニア

コロンビア

モンベル

チャムス

ゴアテックス

サミットシリーズ

ハイベント

ウインドストッパー

ヌプシ

バルトロ

マウンテンパーカー

古着

古着男子

古着女子 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【希少】ノースフェイス ダウンジャケット レディースXL

ハイベント