『アメリカンラグシー ラムレザー ダウンジャケット M 肉厚 定価約7万【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 13時 44分に出品され05月01日 13時 44分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド

AMERICAN RAG CIE



■アイテム

ダブルジャケット

レザージャケット



■商品説明

アメリカンラグシーのレザーダウンジャケットです。



オールレザーでとても高級感があります。



中綿はダウン、フェザーが使われておりとても暖かいです。



バイクを乗る方にもおすすめです。



フードの取り外し可能です。



■状態

目立つ傷汚れありません。

まだまだお使いいただけます。



■色

ブラック

黒



■サイズ

サイズ 1 (S～M相当)



身幅 52 cm

肩幅 45 cm

袖丈 63 cm

丈 66 cm



※平置の状態で採寸してます。

素人採寸ですので多少の誤差は

ご了承くださいm(*_ _)m



■素材

ラムレザー

羊革



中古品であることをご理解の上ご購入よろしくお願いします。







※光の加減で実際のお色味と異なる場合がございます。



※まだまだたくさんお使い頂けるお品ですが、自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



※素人検品のため、見落としがある可能性も含めたお値段にしております。ご了承ください。



※なるべくコンパクトに畳んで、圧縮して発送する場合もあります。折りじわ等ご了承ください。





※発送は基本的にメルカリ便の匿名配送です。

らくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便に変更になる場合があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アメリカンラグシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アメリカンラグシー

ラムレザー

ダウンジャケット

M

肉厚

定価約7万