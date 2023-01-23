『脱臭機 FUJITSU DAS-15K-B (2023年製)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 02時 19分に出品され05月03日 02時 19分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 脱臭機 FUJITSU DAS-15K-B (2023年製)



未使用品です。

引越しで片付けの為に出品致します。



PLAZION脱臭機

DAS-15K 特長と機能

トリプル脱臭

高速メガフィルターⅢを搭載。

強い臭いも分解・脱臭します。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用