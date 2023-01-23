『TICCA プレミアムテントコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 21時 09分に出品され04月21日 21時 09分に終了予定です。即決価格は92,400円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TICCAのプレミアムテントコート

Baycrews特注カラーのページュです。

遠くからみても良質とわかる素材、近くでみたときの艶、肌触りが素晴らしく、購入しました。

生産数に限りがあるので手放すのももったいないですが、自分が持っているより活用いただける方がいるなら嬉しいと思っています。



定番のウール100%のテントコートよりも生地が硬めなので、使い込んでくたっとしてきたら一番綺麗かなと思います。

写真では難しいですが、ベージュの色の陰影が非常に綺麗で上質です。実際の色は2枚目の写真が近いです。





(以下ブランド説明）

TICCAの究極テントコート。ベストセラーであるこのコートを唯一無二のカシミアウール素材で仕立てた至極の逸品。素材は、明治大正時代に使われていた、旧式のションヘル織機で織られている。現存する台数も少なく、世界的にも貴重なこの織機は、扱える職人もほとんど残っていない。ションヘル織機と職人の熟練技術により織られたこの素材は、目を奪われるほどの美しい表情とカラダが自然と喜んでしまう最高級の触感。色の表現にもこだわりぬいて、表に見えるヨコ糸には艶やかなカシミヤ、奥に控えるタテ糸に上質なウールを使用。あえて2色の糸で織ることで色の奥深さを増やし、品格のある特別な色を表現した。



定価：198,000円



カラー···ベージュ



着丈···ミドル



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TICCA

プレミアムテントコート