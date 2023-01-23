『◆最終お値下げ◆ハミルトンウールVカラーコート36ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 04時 03分に出品され04月07日 04時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 追加で1000円オフしました。(最終お値引き)



スピックアンドスパンで購入したハミルトンのコートです



サイズ>>36

color>>ネイビー

着用回数>>10〜15回程



定価５万1千7百円



ワンシーズン10〜15回程の着用なので新品に比べると多少の毛羽立ち等あるかもしれませんがまだまだ綺麗です！



シンプルで使いやすい形なので手元に残しておこうか悩んでいるのですが、アウターが増えすぎてしまい、なかなか出番がないので出品します。是非気に入って頂ける方にお譲りしたいです。



※値下げ済みな為、単品お値下げ不可ですm(_ _)m



※ ご不明な点がありましたらコメントお願いします

※他サイトでも出品しておりますので消去の可能性有



※通常1〜2日で発送しておりますが、念のため4〜7日を選択しております。お急ぎの方は先にコメントにて確認をお願い致します。



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素材···ウール

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

季節感···秋,冬

着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スピックアンドスパン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ◆最終お値下げ◆ハミルトンウールVカラーコート36ネイビー