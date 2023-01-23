『comoli マッキノウコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 18時 18分に出品され04月19日 18時 18分に終了予定です。即決価格は14,582円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMOLIのコートの中でタイロッケンコートと人気を二分する、定番のマッキノウコート。



適度なハリ、コシがあり、高密度に織り上げられたウェザークロスのような生地になっています。本来のマッキーノコートの生地として使われていた生地とはまた違う、現代的ながらクラシックさも感じさせる生地感です。



裏側全面に保温性の高い、生地が使用されています。

袖口には、裏地と同じ生地が使用されています。風が入りやすい袖口の防寒性を高めるだけではなく、袖をロールアップして、裏地を見せるスタイルをすることもできます。



ミリタリーモノなどに見られるポケットのディテールは、物を入れたり手が寒いときには、ハンドウォーマーとして使うことができます。



衿を立てて着ることもできるので、冷えやすい首もとの防寒も出来ます。



ミリタリーモノとしての印象が強いマッキーノコートですがCOMOLIによって作られることにより、ミリタリー感や男っぽさも残しながら、モダンでラグジュアリーな仕上がりになっています。



クリーニングに出した後保管しておりました。



サイズ：２

ゆき丈：８６センチ

身幅：５６センチ

着丈：９０センチ

【素材】

表地 綿７５％

ポリエステル２５％

裏地 毛１００％

袖裏 キュプラ１００％

日本製



※いずれも素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ comoli

マッキノウコート