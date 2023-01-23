『Mico モバイルバッテリー 5000 mAh スワロフスキー 翡翠 グリーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 15時 30分に出品され03月04日 15時 30分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★★【ご注文前にお読みください】★★★



☆発送までの日数に4～7日とありますが、完全受注生産につき、ご注文から通常1週間～2週間頂きます。ご了承ください。



☆細心の注意を払い、一つずつ丁寧に作製しておりますが、SWAROVSKIのデコレーションは、強い衝撃などにより剥がれることがございますので、ご注意ください。SWAROVSKIの剥がれによる保証はございません。



★この商品はスマホ・タブレットなどを充電していただけるモバイルバッテリーです。



iPhone6s なら、2回程度(目安)充電して頂けますので、外出時などの充電切れも心配ご無用です。



★本物のSWAROVSKI（スワロフスキー）クリスタルをふんだんに使用し、全て手作業で仕上げておりますゴージャスなモバイルバッテリーです。





【iPhoneをご使用の方】



★写真のiPhone用のケーブル（ライトニングケーブル）は別売りになりますので、ご自身でお持ちのケーブルもしくは、当店でお買い求めいただけるケーブルをご使用ください。



【Androidをご使用の方】



★商品に付属のマイクロUSBケーブルで、お持ちのAndroidスマホの充電もしていただけます。



※詳しいご使用方法については付属の説明書をお読みください。



【カラー】 翡翠色（グリーン）



【内蔵バッテリー／容量】 26650型リチウムイオンバッテリー／5000mAh 3.7V (18.5Wh)



【本体サイズ／重量】100 × 30 × 30 mm／150 g（デコレーション含む）



【出力／入力】出力：DC 5V 1.5A 入力：DC 5V 1A 【本体充電時間／使用回数】 約 5 時間／約500回



【付属品】 本体充電用USB-MicroUSBケーブル、取扱説明書、保存袋、1年保証（バッテリーのみ） 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマホアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用