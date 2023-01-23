『【ノコまる様専用】バーバリーブラックレーベル ステンカラーコート ダウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 08時 33分に出品され04月21日 08時 33分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品名

BURBERRY BLACK LABEL

バーバリーブラックレーベル

3way

ステンカラーコート

ダウン インナー

チェック

M



●ブランド説明

バーバリーは1856年に創業した英国を代表するラグジュアリーブランドです。ブランドの代名詞でもあるトレンチコートを中心に、ウェア、アクセサリー、コスメなど幅広い商品展開をしています。



●商品の状態：B

Ｓ：新品、未使用

Ａ：未使用に近い

Ｂ：目立った傷や汚れなし

Ｃ：やや傷や汚れあり

Ｄ：傷や汚れあり



状態

特に目立った傷や汚れは無く、まだまだ末長くお使い頂けるかと思います。



●付属品

本体



●カラー

ベージュ

●素材

不明



●サイズ

サイズ表記：M

Mサイズ相当

裄丈：約86cm

身幅：約50cm

着丈：約85cm



●購入先：エコリングにて購入



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カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ノコまる様専用】バーバリーブラックレーベル

ステンカラーコート

ダウン