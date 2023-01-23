『Supreme - Featherweight Down Jacket【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 08時 14分に出品され03月20日 08時 14分に終了予定です。即決価格は21,930円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



2021AW 商品

定価55,000円



●アイテム

supreme シュプリーム

2021AW

ダウン PERTEX

フード収容可能



●サイズ

表記 XLサイズ



肩幅 54cm

身幅 71cm

袖丈 69cm

着丈 74cm



平置き実寸。

着画不可。



●素材



シェル100% ナイロン

ダウン 80% ホワイトダックダウン

20% ダックフェザー



●状態



多少の使用感あるが傷汚れなしの美品

10回程度着用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

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Featherweight

Down

Jacket