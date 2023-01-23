『GALERIE VIE ヴァージンウールツイード フーデッドコート ロング【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 21時 42分に出品され03月26日 21時 42分に終了予定です。即決価格は16,054円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ギャルリーヴィーのヴァージンウールツイードコートです！フードが付いておりロング丈で冬でも暖かいです◎



●サイズ:

FREEサイズ

肩幅 50cm

身幅 67cm

着丈 113cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●色:

グレー

ブラック



●状態：

若干毛羽立ちが見られるところはありますが、汚れ等もなくまだまだお使いいただけます！



●その他、注意事項：

発送の際はなるべく小さくしてお送りいたします。また、発送後の取引キャンセルは承っておりませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ギャルリーヴィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ GALERIE

VIE

ヴァージンウールツイード フーデッドコート ロング