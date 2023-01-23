『米海軍Pコート実物。36インチくらい。1940年～1947年。ヴィンテージ【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 15時 52分に出品され03月14日 15時 52分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージ！

アメリカ海軍Pコート。

1940年から1947年に使われた

「NAVAL CLOTHING FACTRY 」前期プリントタグ。その下に所有していた人のステンシルによる名前と番号のペンキ跡がうっすら。

ポケットのスレーキにコーデュロイを使用しており、ウール生地は、現代のウール生地とは全く違う濃密で、ずっしり重いウール生地です。



素人採寸で

肩幅45㎝

身幅47㎝

袖丈59㎝

着丈73㎝

※しかし、右側一番下ボタン無し(左一番上を転用すれば着用可能)

裏生地日焼け。一部縫製取れ、袖口裏擦れ。

虫食いが腕や背側にありますので、全体的に状態が悪いとします。



#ヴィンテージ

#米軍実物

#Pコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 米海軍Pコート実物。36インチくらい。1940年～1947年。ヴィンテージ