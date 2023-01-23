『individual sentiments 13AW ウール ノーカラーコート0【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 34分に出品され03月27日 19時 34分に終了予定です。即決価格は11,817円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

individual sentiments / インディビジュアルセンチメンツ





日本のファッションブランド。デザイナーは伊藤洋子氏。

カルペディエムを創設した、マウリツィオ・アルティエの元で服作りを研究後、共同でインターバルコレクションを発表。





【詳細情報】

color:ブラウン系

price:

season:2013AW



ファンシーツイードのノーカラーコート。

横糸に白と黒の太糸、縦糸は小豆色のような色合いの細番手糸によるウールツイード素材となっております。

※色合いは画像3枚目以降の色合いが現物に近い色合いになっているかと思います。



縦糸の密度を変えることで、ストライプ状に畝(ウネ)のある立体的な素材感。

打ち込みが甘い素材となっておりますので、やや伸縮性があり軽い生地になります。



袖はタイトフィットながら身幅はゆとりのあるフィット感、裾に向けて広がるAラインシルエット。

肩幅はコンパクトで、袖側に肩が収まるフィッティングとなります。



アンドゥムルメステール・リックオウエンス・ダークシャドウ・ポールハーデン・キャロルクリスチャンポエル・ヴィリジアン・デヴォア・ユリウスなどお好きな方におすすめいたします。



仕様：背抜き裏地(袖裏地なし)/フロントWジップ(EXCELLA製)＋最上部フック/センターベント/Aライン





【素材】

表地:ウール100%

裏地:コットン100%





【状態】

・サンプル品

・品質表記に手書きの品番、素材表記あり

・襟ぐり裏地部分に薄い汚れ、シミあり(画像3)



総評:10中8

試着や展示等の影響と時間経過により襟ぐり裏地部分に僅かな汚れが見られます。

一般的な中古品としては綺麗な状態で、毛玉や汚れは見られません。



付属品：なし





【詳細寸法】

size:0

肩幅:33

身幅:49.5

ウエスト:51

裾幅:63

着丈[背面中央総丈]:117.5

袖丈:71

裄丈[襟中央から袖口]:87.5

アームホール:26

二の腕幅:16.5

袖口幅:11





アルチザン系 ウールコート ロングコート チェスターコート ニット ウールニット ツイード ウールツイード ステンカラーコート ノーカラー ノーカラーコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: インディビジュアルセンチメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ individual

sentiments

13AW

ウール

ノーカラーコート0