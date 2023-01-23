『【新品】アディダス ダウンジャケット 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 27分に出品され03月10日 20時 27分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い保温性】

このアディダスのダウンジャケットは、優れた保温性を提供し、寒い季節に最適です。ダウン素材が体温をしっかりと保持します。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら洗練された黒のデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします。フード付きで、機能性とファッション性を両立しています。



【快適な着心地】

リブ付きの袖口が風の侵入を防ぎ、快適なフィット感を実現。軽量で動きやすく、日常使いに最適です。



- 色: 黒

- 素材: ダウンジャケット

- ブランド: アディダス

- デザイン: フード付き

- 袖口: リブ付き



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】アディダス

ダウンジャケット

黒